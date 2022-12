Nachhaltig und einfach gebastelt Weihnachtliche Basteltipps für Kinder

Anleitung Die Eierkartons in einzelne Teile schneiden, sodass jeweils Pyramiden- oder Kegelformen übrig bleiben. Anschließend das Kartonstück außen mit grüner Farbe anmalen. Die so entstandenen grünen Bäumchen können für die winterliche Optik zum Schluss mit Glitzer bestreut oder mit Kunstschnee dekoriert werden. So wird aus alten Eierkartons in wenigen Schritten eine weihnachtliche Dekoration. In der Kita „MummBambinis“ in Windberg haben die Kinder in ihrer Mensa mit den Tannenbäumen und einem Rentier eine Schneelandschaft geschaffen.