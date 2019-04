Kolumne Mensch Gladbach : Gedankenexperimente

Mönchengladbach Neuer OB, neuer Trainer, neuer Hochschul-Präsident – diese Stadt bekommt bald neue Führungskräfte. Nur haben zu viele Menschen ein ganz anderes, drängendes Problem in dieser Stadt.

Wagen wir doch heute einmal ein Gedankenexperiment. Das sind Versuche, die in der Realität gar nicht klappen können. Wegen Quantenphysik und so. Stellen wir uns also vor: Wir wohnen in Mönchengladbach (der Gedanke an sich ist unverfänglich), wir sind Fan von Borussia (gibt’s auch ziemlich viele hier), und dann sind wir auch noch Student an der Hochschule Niederrhein. In dieser Kombination wird die Luft schon etwas dünner. Wenn dies alles auf uns zutrifft, dann sind wir bald dreifach führungslos. Unser Oberbürgermeister will nicht mehr, unser Cheftrainer darf nicht mehr, unser Hochschul-Präsident will auch nicht mehr. Jetzt machen wir die Augen wieder auf und stellen fest, dass wir die Regeln der Quantenphysik gebrochen haben. Ist ja alles wahr geworden! Oder besser: Wird ja bald alles wahr geworden sein! Und jetzt?