Mönchengladbach: Nachbarschaftsfest am Brunnen

Feiern in Mönchengladbach : Prost! Gute Stimmung beim Fest am Jakobsbrunnen

Bier trinken für einen guten Zweck – das geht beim Nachbarschaftsfest am Jabobbrunnen in Neuwerk. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In Neuwerk fand am Sonntagmorgen das Jakobbrunnenfest statt. Zwei Stunden tranken die Besucher für den guten Zweck. Der Erlös geht an den Sozialverband VDK.

Von Angela Wilms-Adrians