Großeinsatz in Mönchengladbach : Nachbarn retten Mutter und Kind bei Hausbrand

Mönchengladbach Als die Einsatzkräfte der Mönchengladbacher Feuerwehr eintrafen, schlugen die Flammen aus dem Dach. Nachbarn retteten eine Mutter mit ihrem Kind aus dem Obergeschoss der brennenden Doppelhaushälfte.

Im Mönchengladbacher Stadtteil Giesenkirchen ist am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Feuer in einem Wohnhaus an der Straße Am Sternenfeld ausgebrochen. Die Rauchwolken waren auch aus der Ferne zu sehen. Gleich mehrere Anrufer hatten den Brand in der Leitstelle der Feuerwehr gemeldet. Dabei wurde auch gesagt, dass sich möglicherweise noch zwei Personen in dem betroffenen Gebäude befinden.