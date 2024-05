Mönchengladbacher bleibt auf Kosten sitzen Müllcontainer rammt Auto, aber keiner will zahlen

Für das Ehepaar Engels ist es ein Schreckmoment: Er hat das Auto an der Viersener Straße geparkt, sie will gerade aussteigen, da prallt ein großer Müllcontainer gegen den Audi – und hinterlässt eine Delle im rechten Kotflügel sowie Schrammen an der Stoßstange. Dieter Engels und seine Frau bleiben unbeschadet. Doch die Schuldfrage treibt sie um, auch vor dem Hintergrund, dass ja jemand die Reparatur für den entstandenen Schaden bezahlen muss. Dafür werden einem Kostenvoranschlag zufolge etwa 3600 Euro fällig. Nur zahlen will das niemand. Nicht die GEM, deren Mitarbeiter den Müllcontainer entleert hatten. Nicht die Stadt, deren Fachbereich Recht sich bei „haftungsrechtlichen Angelegenheiten“ der GEM als Servicegeber einschaltet. Und auch nicht die Hausverwaltung beziehungsweise der Immobilieneigentümer, deren 1100-Liter-Container den Schaden verursacht hatte. Der 88-jährige Engels ist verärgert: „Jede Stelle sagt, dass sie nicht zuständig sei, und verweist an jemand anderen.“