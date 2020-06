Brief an den Oberbürgermeister : Nach Tod eines Fünfjährigen fordern Grüne Präventionsnetzwerk

Mönchengladbach Mit einer engen Zusammenarbeit könnten Kinder, Jugendliche und Familien vor Kindeswohlgefährdungen noch besser geschützt werden“, meint der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Karl Sasserath.

Weil es in den vergangenen Jahrzehnten in der Stadt immer wieder zu Fällen von Kindstötungen, Kindesmisshandlungen und -missbrauch gekommen ist, regen die Grünen an, ein neues Präventionsnetzwerk zu bilden. Diesen Vorschlag macht Karl Sasserath, Fraktionsvorsitzender der Grünen, in einem Schreiben an Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners. Hintergrund ist der Tod eines Fünfjährigen in Dahl. Der kleine Junge starb am 21. April „durch stumpfe Gewalteinwirkung“, wie die Obduktion ergeben hatte. Tatverdächtig ist der 23-jährige Lebensgefährte der Mutter. Er sitzt wegen Totschlags in Untersuchungshaft, die Mutter wegen „Totschlag durch Unterlassung“.