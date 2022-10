Politik in Mönchengladbach : Erster Seniorenrat der Stadt wird im Dezember gewählt

Mönchengladbach Noch bis Anfang November können sich Mönchengladbacher, die über 60 Jahre alt sind, für das neue Gremium bewerben. Wie viel der Rat jährlich kostet und was die Aufgaben der Mitglieder sein werden.

Vonseiten der CDU wird die Gründung des Rates nach wie vor kritisiert. Das Gremium habe keinerlei Einfluss auf den Stadtrat und sei „überflüssig“, teilte Angelika Schürings, Kreisvorsitzende der Seniorenunion, auf Anfrage mit. Es seien im Rat und den Ausschüssen Senioren aus allen Parteien vertreten, „die jetzt schon an den kommunalen Entscheidungsprozessen beteiligt sind“. Die CDU kritisiert, dass das Geld beispielsweise im Bereich der Schulbildung besser eingesetzt werden könne. Aktuell wird damit gerechnet, dass die Geschäftsstelle des Rates die Stadt jährlich rund 44.600 Euro kostet. Anita Hoffmann kann dieser Argumentation nicht folgen. „Es soll so allen Senioren in der Stadt eine Stimme gegeben werden. Viele sitzen nun einmal nicht im Rat, aber auch ihre Ideen sollten gehört werden“, sagt sie.

Die Mitglieder des neuen Gremiums sollen unter anderem in den Ausschüssen als Vertreter der Senioren in der Stadt mitwirken, zudem kann das Gremium selbst Beschlüsse fassen und sie an den Stadtrat weiterleiten. Um dabei möglichst die politische Neutralität zu gewährleisten, dürfen die Delegierten selbst nicht Mitglied einer Bezirksregierung, eines Ausschusses oder des Stadtrates sein. Außerdem kann nur kandidieren, wer das 60. Lebensjahr bereits vollendet hat und in Mönchengladbach wohnt. Linken-Politiker Torben Schultz kritisiert, dass vor dem Hintergrund der politischen Neutralität auch Seniorenvertreter der Parteien Teil des Rates sein sollen. „Die Parteien stellen aber keine stimmberechtigten Mitglieder“, sagt Hoffmann. „Sie haben lediglich eine beratende Funktion.“