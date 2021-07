Nach Starkregen in Mönchengladbach : Flüchtlingsunterkunft mit 600 Bewohnern wird evakuiert

Mönchengladbach Wegen des Starkregens und einer defekten Pumpe steht die Erstaufnahmestelle in Mönchengladbach unter Wasser. 600 Flüchtlinge müssen bis zum Abend auf andere Einrichtungen verteilt werden.

Die Auswirkungen des Tiefs Bernd halten Feuerwehr und Hilfsorganisationen in Mönchengladbach auch am Donnerstag in Atem. Noch bis zum Abend werden die Kräfte im ehemaligen JHQ in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge im Einsatz sein. Wie ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, ist dort aufgrund des starken Regens eine Pumpe für Oberflächen- und Schmutzwasser ausgefallen. Eine Reparatur sei auf die Schnelle nicht möglich. Deshalb müssen 600 Bewohner die Einrichtung nun verlassen. Sie werden auf andere Erstaufnahmestellen verteilt.