Zeichen der Solidarität : Nach Mord in Kusel –Gladbacher Polizisten gedenken getöteter Kollegen

Schweigeminute am Polizeipraesidium Mönchengladbach. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Rund 500 Polizeikräfte zeigten am Freitagmorgen ihre Anteilnahme. Dass eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und der 29-jährige Oberkommissar in Rheinland-Pfalz bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurden, macht sie alle fassungslos.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rund 500 Menschen verlassen kurz vor 10 Uhr das Polizeipräsidium, und es ist gespenstig ruhig. Die Stimmung ist gedrückt, denn jeder erinnert sich gerade an den Moment, an dem er erfuhr, dass zwei Kollegen in Rheinland-Pfalz getötet wurden – nicht bei einer Schlägerei, nicht bei einer Hausstürmung, sondern bei einer ganz normalen Verkehrskontrolle. Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und der 29-jährige Oberkommissar wurden erschossen, weil die Täter offenbar Wilderei vertuschen wollten.

Eigentlich wollten noch mehr Beschäftigte der Mönchengladbacher Polizei am Freitagmorgen an der Gedenkminute für die getöteten Kollegen teilnehmen, aber dann kam die Bombendrohung im Landgericht dazwischen, die Kräfte bündelte. Auch die Feuerwehr hatte eine noch größere Anordnung schicken wollen. Aber auch sie war an die Hohenzollernstraße gerufen worden.

„Wir wollen mit unserer Trauerminute unsere Fassungslosigkeit über das Geschehene zum Ausdruck bringen“, sagte Polizeipräsident Mathis Wiesselmann. „So eine Nachricht macht etwas mit einem, das geht bis in den Familienkreis.“ Schlägereien, Widerstand, Körperverletzungen – jeden Tag seien Polizistinnen und Polizisten extrem schwierigen Situationen und Gefahren ausgesetzt. Das werde auch den Partnern, den Eltern und den Freunden nach solchen Tragödien wieder hautnah vor Augen geführt. „Wir wollen zeigen, dass wir bei der Polizei nicht alleine sind, dass wir solidarisch sind“, sagte Wiesselmann.

In Mönchengladbach haben die Polizeikräfte das bewiesen. „Ich glaube nicht, dass bei der Gedenkminute auch nur einer in seinem Büro geblieben ist“, so der Polizeipräsident.

(gap)