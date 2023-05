Kampfmittelräumdienst in Mönchengladbach Nach Handgranatenfund erneut Kontrollen in Venn

Die Handgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Montag, 15. Mai, auf einer Baustelle am Göckelsweg gefunden wurden, sind mittlerweile alle unschädlich gemacht worden. Dennoch war der Kampfmittelräumdienst am Montag und Dienstag, 22. und 23. Mai, erneut in diesem Gebiet im Einsatz. „Es handelt sich um reine Routinekontrollen“, sagte ein Stadtsprecher. Und es sei auch nicht ausgeschlossen, dass die Experten für Sprengstoff auch in den kommenden Tagen noch einmal zu weiteren Untersuchungen kommen. Es seien aber bisher keine weiteren Waffen entdeckt worden.