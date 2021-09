Von Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach : 20.000 Euro für von Flut beschädigte Klinik in Eschweiler

Mönchengladbach Das St.-Antonius-Hospital hat bei der Hochwasserkatastrophe im Sommer schwere Schäden erlitten. Die Kliniken Maria Hilf haben die Kollegen mit einer Spende unterstützt.

Die Landesregierung habe darauf gedrängt, Krankenhausmitarbeiter in Eschweiler in Kurzarbeit zu schicken, heißt es in einer Mitteilung des Mönchengladbacher Krankenhauses. Einem Spendenaufruf der Mitarbeitervertretung (MAV) der Kliniken Maria Hilf seien viele Angestellte des Mönchengladbacher Krankenhauses gefolgt. Am Ende kamen bei der Hilfsaktion 20.000 Euro für das Krankenhaus in Eschweiler zusammen.