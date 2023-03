Nachsorge in Mönchengladbach So funktioniert die Reha im Herzpark Hardterwald

Eine Parklandschaft samt angrenzendem Wald laden zum Spazierengehen und Entspannen ein: Damit wirkt allein das Umfeld der Rehaklinik Herzpark Hardterwald als Aufforderung zur Bewegungs- und Anti-Stress-Therapie. Uwe Hackenbracht macht bei der Lage der Klinik ein weiteres Plus aus. „Wir sind mittendrin“, sagt der Klinikleiter mit Blick auf die Nachbarschaft zu spezialisierten Herzkliniken in Aachen, Krefeld, im Ruhrgebiet, Leverkusen, Düsseldorf, Bonn und Köln. Der Großteil der Patienten werde aus diesem Umfeld nach Akutbehandlungen von kardiologischen Erkrankungen eingewiesen. Zudem würden niedergelassene Kardiologen und Hausärzte Patienten über das Heilverfahren in die Klinik einweisen, so Hackenbracht. Die Nähe zu den spezialisierten Kliniken ergebe für die Patienten in der Regel kurze Distanzen, von denen auch deren Angehörigen als zusätzliche psychologische Unterstützer profitierten.