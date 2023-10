Festnahmen in Mönchengladbach Drei mutmaßliche Drogendealer am Tellmannplatz gefasst

In der Rheydter Innenstadt gibt es viele Klagen von Anwohnern, Händlern und Besuchern über Junkies, die in Geschäftseingängen kampieren, die am helllichten Tag vor Schaufenster urinieren und die aggressiv werden, wenn sie nicht genug Geld für den nächsten Schuss erbetteln können. Schon mehrfach war das Problem Thema in verschiedenen politischen Gremien. Drogenabhängige habe es immer schon in der Stadt gegeben, aber nie seien es so viele gewesen wie jetzt, sagen Geschäftsleute.