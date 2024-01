Kolumne Mensch Gladbach Die Hausaufgabe nach dem Kaufhof-Aus

Meinung | Mönchengladbach · Es ist hart, was die Belegschaft des letzten Kaufhauses der Stadt gerade durchmachen muss. Auch wenn an dieser Stelle durch Sinn ein Leerstand verhindert wird, muss nun dringend ein Konzept her.

13.01.2024 , 12:00 Uhr

Für den Kaufhof an der Hindenburgstraße gibt es einen Nachfolgemieter. Es gibt aber dennoch eine wachsende Problemzone an der Hindenburgstraße. Foto: Andreas Gruhn