Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Deckeneinsturz : Weitere Klassenzimmer in Mönchengladbacher Schulen gesperrt

Am 21. Mai stürzte die Zwischendecke eines Schulraums ein. Foto: dpa/Sascha Rixkens

Mönchengladbach Nach dem Deckeneinsturz in einem Unterrichtsraum in Mönchengladbach-Eicken prüft die Stadt nun 62 Schulen. An mehreren Schulen wurden Klassenräume bereits vorsorglich gesperrt.