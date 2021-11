Evakuierung soll bald starten : Erneut Bombenfund in Mönchengladbach

Erneut Bombenfund in Mönchengladbach

Auch vor 13 Tagen musste an der Eisenbahnstraße in Mönchengladbach-Rheydt eine Bombe entschärft werden. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Wieder liegt der Fundort an der Eisenbahnstraße. Die Evakuierung hat planmäßig um 16 Uht begonnen. Ab 20 Uhr soll die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft werden.

Auf dem Bahngelände an der Eisenbahnstraße ist am heutigen Freitag bei Gleisarbeiten erneut eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Entschärfung ist zum jetzigen Stand um 20 Uhr geplant und wird voraussichtlich 45 Minuten in Anspruch nehmen, da der Zünder der Bombe gesprengt werden muss.