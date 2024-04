Nach dem Chaos in Meldestellen Jetzt gibt es in Mönchengladbach Notfall-Termine für Ausweise

Lange Wartezeiten, Systemabstürze, ständig ausgebuchte Online-Termine, Tumulte unter genervten Wartenden und sogar ein Polizeieinsatz – der Ärger und der Frust über die Situation in den Meldestellen ist in Mönchengladbach nach wie vor groß. Entsprechend scharf ist die Kritik der Opposition im Rathaus. „Monatelang hat die Verwaltungsspitze die Hinweise aus der Bürgerschaft und von den Beschäftigten ignoriert, und der Oberbürgermeister hat versucht, die Probleme in den Bürgerservicestellen auszusitzen – daher trägt er auch die Verantwortung für die aktuelle Situation und die Eskalation“, betont der CDU-Kreisvorsitzende Jochen Klenner. Dass der Oberbürgermeister erst nach dem jüngsten Polizeieinsatz in der vergangenen Woche vage Verbesserungen angekündigt habe, sei viel zu spät. Er habe als oberster Dienstherr eine Verantwortung für seine Mitarbeiter, und als Chef der Verwaltung sei er zuständig für die Dienstleistungen der Stadtverwaltungen. „Andere Städte setzen bereits erfolgreich technische Unterstützung und Automatisierung bei der Ausgabe der Dokumente ein – Mönchengladbach bislang nicht“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christoph Dohmen.