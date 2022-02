Naturschutz in Mönchengladbach : Nabu warnt vor laufenden Kröten

Kröten sind in Kürze auf dem Weg zum Laichgewässer und brauchen dabei Hilfe im Straßenverkehr. Foto: dpa/Patrick Pleul

Mönchengladbach Die Tiere sind auf dem Weg zu den Laichgewässern besonders gefährdet. 2021 bewahrte der Nabu Tausende vor dem Unfalltod – und wiederholt die Aktion jetzt mit Helfern.

Die Krötenwanderung steht auch in Mönchengladbach wieder kurz bevor: Mit den gestiegenen Temperaturen beginnen die Kröten wieder zu laufen. Darauf weist der Naturschutzbund Nabu in einer Mitteilung hin und sucht nun Helfer, die die Amphibien sicher über die Kuckumer Straße bringen. Dieser Einsatz ist nicht zu unterschätzen. Den Nabu-Angaben zufolge konnten im vergangenen Jahr an dem 466 Meter langen Schutzzaun der Kuckumer Straße in Wanlo bei 124 Kontrollgängen genau 1739 Erdkröten, 847 Grasfrösche und 457 Teichmolche sicher zu ihren Laichgewässern gebracht werden.

Sobald die Nachttemperaturen bei plus fünf Grad Celsius und mehr liegen, kommen Frösche, Kröten und Molche in „Hochzeitsstimmung“, so die Naturschützer. Wenn sie auf dem Weg zu den Laichgewässern Straßen überqueren müssen, können ganze Populationen den Verkehrstod erleiden. Um dem entgegenzuwirken, werden in Wanlo an der Kuckumer Straße Naturfreunde gesucht, die bei der Amphibienschutzaktion unterstützen.

Um die Amphibien zu schützen, gilt für Autofahrer: runter vom Gas, besonders in den Morgen- und Abendstunden sowie an regnerischen Tagen. Die Amphibien zählen zu den am stärksten gefährdeten Tiergruppen in ganz Deutschland, so auch in Mönchengladbach.

Um die Amphibien vor dem Verkehrstod zu bewahren wird an der Kuckumer Straße beidseitig ein Amphibienschutzzaun aufgebaut. Die Tiere treffen bei ihrer Wanderung auf den Zaun, laufen an diesem entlang und fallen in die eingegrabenen Eimer. Dort werden sie zweimal täglich (morgens und abends) von ehrenamtlichen Helfern eingesammelt, gezählt, nach Arten bestimmt und sicher auf die andere Straßenseite gebracht.

Das Material für den Amphibienschutzzaun wurde vom Fachbereich Umwelt der Stadt zur Verfügung gestellt, der auch bei der Umsetzung hilft. Der Aufbau des Schutzzaunes erfolgt am kommenden Samstag, 12. Februar, ab 9 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz des Golfklubs an der Kuckumer Straße. Helfer bringen nach Möglichkeit einen Spaten mit. Eine Anmeldung ist hierzu nicht erforderlich. Die Teilnehmer des Aufbaus müssen sich aufgrund der Corona-Schutzverordnung in eine Kontaktverfolgungsliste eintragen. Auch für die Betreuung bis circa Mitte April werden noch Helfer gesucht.

Informationen gibt es unter Tel. 0172 6930603 und per E-Mail an die Adresse info@nabu-mg.de

(angr, RP)