Umweltschutz in Mönchengladbach : Wildwiesen statt steriler Grünflächen auf dem NEW-Gelände

Mönchengladbach Um heimischen Insekten im Sommer wie im Winter ein Zuhause zu geben, wurden unter anderem Staudenwiesen und ein Kräuterrasen angelegt.

Mit Unterstützung des Naturschutzbunds (NABU) Mönchengladbach und der Naturschutzstation Wildenrath hat die NEW auf ihrem Gelände an der Odenkirchener Straße verschiedene Wildwiesen angelegt. Die verschiedenen Staudenwiesen, die Bienenweide und der Kräuterrasen können von heimischen Insektenarten besiedelt werden. Ziel sei es, so die Artenvielfalt zu fördern. „Wir stecken ja schon lange in einer Krise. Die Ressourcen der Welt sind einfach aufgebraucht. Wir müssen dringend etwas für den Natur- und Klimaschutz tun“, sagt der Nabu-Vorsitzende Kurt Sasserath. Jeder Einzelne könne dazu etwas beitragen. „Zum Beispiel, indem wir nicht mehr so viel fliegen und wieder mehr die Natur in ihrem natürlichen Sein unterstützen.“