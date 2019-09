Interview mit Nicole Kyas und Myriam Topel : „Wir sind eine Zwei-Frau-Diktatur“

Sind mittlerweile seit mehr als zehn Jahren mit ihren beiden Märkten Greta und Claus in Mönchengladbach erfolgreich: Myriam Topel (l.) und Nicole Kyas. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Nicole Kyas und Myriam Topel, die Macherinnen der Claus- und Greta-Märkte, über die Gründe für die Namensgebung, für Absagen und warum die Märkte so erfolgreich sind.

Sie veranstalten seit 2008 den Claus-Markt, seit 2009 den Greta-Markt. Wie kam es eigentlich zu der Namensgebung?

Topel Beim Claus-Markt kam die Anregung von einem Werbefachmann, den wir kennen. Claus kommt von Nikolaus. Das war, bevor wir uns zum Anti-Weihnachtsmarkt entwickelt haben.

Kyas Greta sollte eigentlich Julia heißen, weil der Markt für Juli geplant war. Das hat nicht geklappt, deshalb haben wir über einen anderen Namen nachgedacht. Der Name Greta gefiel uns einfach und funktioniert auch in der Kombination mit Claus richtig gut.

Info Claus-Markt vom 6. bis 8. Dezember Nicole Kyas wurde am 16. Februar 1971 geboren. Die Modellmacherin, Bekleidungstechnikerin und technische Assistentin hat sich mit Claus & Greta selbstständig gemacht. Myriam Topel, geboren am 18. Mai 1976, ist seit 2004 selbstständige Fotografin und seit 2008 Mit-Veranstalterin von Greta & Claus. Claus-Markt Der Markt der schönen Dinge als Alternative zum klassischen Weihnachtsmarkt ist wieder vom 6. bis 8. Dezember 2019 in der Red Box.

Wie kam es dazu, dass Sie nach Claus gleich noch einen zweiten Markt veranstaltet haben?

Topel Wir haben damals im alten Kolpinghaus angefangen. Der Claus-Markt war mit 15 Ständen noch sehr klein, hat aber allen sehr gut gefallen. Deswegen haben wir das im Sommer noch mal versucht. Auch im Kolpinghaus, wo wir noch den Außenbereich des Aqua nutzen konnten. Es hat funktioniert, und seitdem gibt es zwei Märkte im Jahr – Claus und Greta.

Sie haben mit 15 Ausstellern angefangen. Wie viele gibt es jetzt?

Kyas Beim Claus-Markt sind 130 Aussteller einschließlich Gastronomie dabei, bei Greta sind es 170.

Greta ist in diesem Jahr noch einmal gewachsen.

Topel Das scheint nur so. Der Greta-Markt hat sich sonst vom Schillerplatz durch die Margaretenstraße bis zum Margaretengarten erstreckt, diesmal wurden Kaiserstraße und Alte Tanke stärker genutzt. Der Margaretengarten wurde nicht so angenommen. Sehr positiv war in diesem Jahr, dass wir den Verkehr raushalten konnten, so entstand ein viel entspannteres Gefühl.

Die beiden Märkte sind sehr erfolgreich. Müssen Sie auch Ausstellern absagen?

Kyas Ja, leider. Das ist sehr schade. Wir müssen sogar Ausstellern absagen, die schon oft dabei waren, weil die Red Box, in der wir Claus in diesem Jahr veranstalten, weniger Platz bietet als die riesige Halle bei SMS Meer im vorletzten Jahr.

Topel Das wollten wir aber auch so. Die 5000 Quadratmeter im vorletzten Jahr waren toll, haben uns aber eigentlich überfordert. Wir sind glück­lich über die kleinere Halle, aber es bedeutet, dass wir einigen absagen müssen.

Wer kann in diesem Jahr bei Claus nicht dabei sein?

Topel Engel und Helden beispielsweise oder Stitches and needles. Sogar Myol aus Berlin mussten wir absagen.

Beim Greta-Markt könnte man, wenn nicht die Fläche, so doch die Dauer erweitern. Bisher findet der Markt ausschließlich an einem Sonntag statt. Haben Sie über einen zweiten Tag nachgedacht?

Topel Ja, natürlich, aber das können wir uns nicht leisten. Die Organisation wäre eine riesige Herausforderung, denn dann bräuchten wir nachts Sicherheitsleute, und zwar nicht wenige für die große Fläche. Dafür ist unsere Kapitaldecke nicht groß genug.

Kyas Außerdem machen die Aussteller an dem einen Tag des Greta-Marktes so viel Umsatz wie an zwei Tagen Claus-Markt. Sie erreichen also mit weniger Aufwand dasselbe.

Welche Aussteller begeistern Sie denn gerade besonders?

Kyas Fädd zum Beispiel. Sie kommen aus Norddeutschland und machen richtig coole Streetwear in toller Qualität.

Topel (lacht) Die schreiben schon immer so geil. Creamy Care finde ich auch toll. Sie bieten Naturkosmetik an. Und Lovely Rita Dolls. Das sind unfassbar süße Schlüsselanhänger und Ohrringe, alle handgemacht und selbstbemalt.

Kyas Oder Vintage Light. Sie betreiben Upcycling, funktionieren zum Beispiel alte Uhren zu Lampen um.

Rheydt kränkelt immer ein wenig in der öffentlichen Wahrnehmung. Könnten Sie sich Ihre Märkte auch dort vorstellen?

Kyas Also Greta gehört zum Schillerplatz. Aber Claus ist auch in Rheydt denkbar.

Topel Wir brauchen eine Halle mit einer Minimalfläche von 2500 Quadratmetern. Wenn es so etwas in Rheydt gibt, dann könnten wir auch dorthin gehen.

Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass es in Rheydt nicht so prickelt? In Eicken passiert etwas, in der Altstadt auch, Rheydt tut sich noch ein wenig schwer.

Topel Zum einen muss man auch Geduld haben. In Eicken und der Altstadt sind engagierte Leute seit Jahren dran und auch noch nicht am Ziel. In Rheydt passiert ja viel. Die Schauzeit zum Beispiel.

Kyas Bei der Schauzeit wird wirklich ein guter Job gemacht. Aber es ist natürlich etwas anderes als wenn wir zu zweit unsere Märkte planen.

Topel Ja, es ist harte Arbeit, einen Hype um einen Markt zu generieren, aber das Gute ist, dass wir uns in praktisch allem einig sind. Wir sind eine Zwei-Frau-Diktatur und brauchen uns nicht mit Gremien abzustimmen. Wir können einfach machen – mit Herzblut und Liebe zur Stadt.

Sind Sie der Meinung, dass sich die Kreativszenen in Mönchengladbach und Rheydt stärker vernetzen müssten?

Topel Das funktioniert schon. Kulturkram hat sich auf der Bahnhofstraße im Chapeau Kultur etabliert, das ist ein toller Impuls. Oder in der Harmonie 20 haben sich lauter Leute zusammen gefunden, die früher bei Claus oder Greta ausgestellt haben. Und auch die Rollbrett Union mit ihrem tollen Angebot ist in Rheydt. Es tut sich was. Leerstand gibt es auch in anderen Stadtteilen und anderen Städten. Davon sind dank Amazon alle gleichermaßen betroffen.

Was würde Ihrer Meinung nach dagegen helfen?