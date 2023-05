Kultur in Mönchengladbach Wenn das Muttertagskonzert zur musikalischen Weltreise wird

Eine rote Rose für jede Mutter gab es am Sonntag am Ende des Muttertagskonzerts der Städtischen Musikschule im Theater Mönchengladbach. Entsprechend familiär ging es bei dem rundum gelungenen Konzert mit den Bläserensembles zu. Bereits zum 25. Mal lud die Musikschule zum Konzert der Holz- und Blechbläser am Muttertag ein. Und doch gab es zwei Premieren: Erstmals spielten kleine Kinder beim Bläservororchester mit, der jüngste Musiker war erst sieben Jahre alt. Und die 34-jährige Kathrin Simons hatte ihr Debüt als Dirigentin des Jugendblasorchesters.