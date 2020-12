Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Mutter und zwei Kinder bei Küchenbrand verletzt

Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach

An der Gracht brannte eine Küche komplett aus. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Die Familie musste in einer Notunterkunft untergebracht werden, weil ihre Wohnung durch das Feuer komplett in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Feuerwehr ist Dienstagabend zu einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gracht ausgerückt. Dort war eine Küche komplett ausgebrannt. Der Mieter der Wohnung stand mit zwei Kindern bereits vor dem Hauseingang. Seine Ehefrau und ein Nachbar wurden zunächst vermisst. Sie hatten versucht, das Feuer zu löschen. Auch sie konnten wie alle anderen Bewohner das Haus verlassen. Die Familie mit ihren zwei Kindern sowie der zu Hilfe geeilte Nachbar wurden vom Rettungsdienst und Notarzt untersucht. Da die Frau beim Löschversuch viel Rauch eingeatmet hatte, wurde sie – ebenso wie ihre beiden Kinder – in ein nahegelegenes Krankenhaus mit Kinderklinik transportiert. Der Familienvater und der Nachbar blieben unverletzt.