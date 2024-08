Nach Razzia in Mönchengladbach Mutmaßliche Trickbetrüger sitzen jetzt in U-Haft

Sie sollen sich als Wasserwerker ausgegeben haben, um in fremde Wohnungen zu gelangen und dort Geld sowie Wertgegenstände zu stehlen. Bei einer groß angelegten Razzia gegen eine überregional agierende Trickbetrügerbande hat die Polizei am Mittwoch fünf Personen als Tatverdächtige festgenommen. Für die vier Männer (25, 28, 30 und 36 Jahre alt) und eine Frau (40) waren schon im Vorfeld der Durchsuchungsaktion, bei der 120 Polizeibeamte im Einsatz waren, Haftbefehle ausgestellt worden. Am Donnerstag wurden sie vollstreckt. Die Tatverdächtigen wurden dem Haftrichter vorgeführt, der sie in Untersuchungshaft schickte. Ihnen wird mehrfacher schwerer Bandendiebstahl zum Nachteil älterer Menschen vorgeworfen.