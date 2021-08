Nach Festnahmen in Mönchengladbach : Mutmaßliche Sexualtäter müssen nicht in U-Haft

Mutmaßliche Sexualtäter müssen nicht in U-Haft

Nach Festnahmen in Mönchengladbach

Die 19-Jährige hatte den Abend zunächst mit Freundinnen am Platz der Republik verbracht. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Zwei Männer sollen eine 19-Jährige bedrängt und genötigt haben. Beide sind bei der Polizei hinlänglich wegen Gewaltdelikten bekannt. Dennoch durften sie das Polizeigewahrsam verlassen.

Die Männer, die am Sonntagmorgen am Platz der Republik eine 19-Jährige zu sexuellen Handlungen gezwungen haben sollen, sind nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Ein Untersuchungshaftbefehl wurde nicht erlassen, wie die Polizei mitteilte.

Offenbar ergab sich nach den Vernehmungen kein dringender Tatverdacht. Sowohl in den Aussagen der jungen Frau als auch in denen der beiden mutmaßlichen Sexualtäter habe es Ungereimtheiten gegeben. Alle drei sollen in der Nacht erheblich alkoholisiert gewesen sein. „Es wird aber weiter ermittelt“, sagte eine Polizeisprecherin.