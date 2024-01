Nach SEK-Einsatz in Mönchengladbach Mutmaßliche Drogendealer in Haft

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Donnerstag, 25. Januar, die mutmaßlichen Drogenhändler Haftrichtern vorgeführt, die am Tag zuvor bei dem Durchsuchungseinsatz in Mönchengladbach und in Höxter festgenommen worden waren. Gegen acht der insgesamt elf Männer im Alter von 22 bis 37 Jahren haben die Gerichte in Mönchengladbach und in Höxter den Anträgen der Staatsanwaltschaften folgend Haft angeordnet.