Polizeieinsatz in Rheydt : Mutiger Anwohner stoppt Dieb

Mönchengladbach Polizei hat einen Dieb erwischt, als er gerade Waren aus dem Schaufenster eines Geschäftes an der Harmoniestraße in Rheydt stahl. Mehrere Nachbarn waren durch verdächtige Geräusche wach geworden und hatten die Polizei alarmiert.

Dank der Hinweise von Zeugen hat die Polizei am Montag gegen 4.40 Uhr einen Dieb (32) auf frischer Tat festnehmen können. Mehrere Anwohner waren am frühen Morgen wach geworden, weil sie schleifende Geräusche hörten. Von ihren Fenstern aus entdeckten sie einen Mann, der sich mit Werkzeugen an einer Schaufensterscheibe eines Geschäftes an der Harmoniestraße zu schaffen machte, und verständigten sofort die Polizei. Bereits wenige Augenblicke später trafen Beamte am Tatort ein, während der 32-Jährige noch immer am Werk war. Als die Polizisten zu ihm eilten, unternahm der Mann einen Fluchtversuch. Ein 57-jähriger mutiger Anwohner stellte sich ihm beherzt in den Weg. Der 32-Jährige stieß mit ihm zusammen und geriet so ins Straucheln. Die Polizisten konnten ihn dann fassen und seine Beute sichern. Beim Griff durch die beschädigte Scheibe hatte sich der 32-Jährige eine Schnittverletzung zugezogen, die im Krankenhaus behandelt wurde.