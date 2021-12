Ermittlungen in Mönchengladbach : Mutige 21-Jährige verhindert Totschlag

Nach einem Messerangriff in der Karstraße ermittelt eine Mordkommission in Mönchengladbach wegen versuchten Totschlags. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Wenn eine junge Frau nicht beherzt eingeschritten wäre, hätte es in der Stadt am Tag vor Heiligabend womöglich ein Todesopfer bei einer Messerstecherei gegeben. Die Frau griff bei einer blutigen Attacke ein.

Noch am selben Abend wurde bei der Mönchengladbacher Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Am Tatort wurden zahlreiche Spuren gesichert und Zeugen vernommen. Einige Familienangehörige wohnen an der Karstraße. Am Heiligabend, einen Tag nach der Attacke, führten die Ermittler den 41-jährigen Angreifer einem Haftrichter vor, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft für ihn anordnete.