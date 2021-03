Ahmadiyya-Gemeinde Mönchengladbach : Muslime machen mobil gegen Rassismus

Mönchengladbach Die Ahmadiyya-Gemeinde in Mönchengladbach beteiligt sich mit einer Plakataktion und vielen Tausend Flyern an den internationalen Wochen gegen Rassismus. Oberbürgermeister Felix Heinrichs unterstützt die Aktion.

Mit einer Plakataktion und der Verteilung von 42.000 Flyern beteiligt sich die muslimische Ahmadiyya Gemeinde in Mönchengladbach an den Internationalen Wochen gegen Rassismus vom 15. bis 28. März. Die Initiative läuft unter dem Namen „Muslime gegen Rassismus“, sechs unterschiedliche Plakatmotive sind aktuell im Gladbacher Stadtgebiet zu sehen.

Die Ahmadiyya-Gemeinde legt Wert darauf, durch Kontakt und Bürgernähe Ängste und Vorurteile abzubauen. Aufgrund der Corona-Situation sei die Anzahl der persönlichen Kontakte durch Aktionen in Fußgängerzonen geringer, nur für den 27. März sei ein Infostand in der Innenstadt geplant. Dafür erfolge im Rahmen der aktuellen Initiative durch ehrenamtliche Helfer eine Flyer-Verteilaktion in die Gladbacher Haushalte. Für den 8. April um 18 Uhr ist zudem eine Podiumsdiskussion geplant, bei der unter anderem neben Oberbürgermeister Felix Heinrichs auch der Pfarrer der Citykirche, Christoph Simonsen, sein Kommen zugesagt hat. Die Ahmadiyya-Gemeinde ist seit 1975 in Mönchengladbach ansässig und hat mehr als 250 Mitglieder.