Stadtfeste in Mönchengladbach Endlich wieder Berggartenfest – in neuem Ambiente im Hans-Jonas-Park

„Erstmals können wir die umgestaltete Anlage am Berggarten nutzen“ sagt die stellvertretende Leiterin der Musikschule, Annette Bauernfeind-Gormanns, die das Fest organisiert. Gespannt sei sie vor allem auf die Konzerte, die auf der als Amphitheater angelegten Bühne stattfinden. Zu hören sind dort um 11 Uhr das Bläserorchester mit den Ensembles „Wirbelwind“ und „Brasselbande“ oder das Bläserprojekt der Bischöflichen Marienschule um 11.30 Uhr. Die Band „Terror Quark“ spielt um 15.30 Uhr. Die VHS nutzt die Außenbühne, um Tanzkurse vorzustellen, um 11.45 Uhr griechische Tänze und um 13 Uhr Flamenco. In Schnupperkursen Schwedisch oder Japanisch können Besucher ihr Sprachtalent testen oder sogar in 45 Minuten 45 Worte Niederländisch lernen.