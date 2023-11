Benefizkonzert in Rheydt Musikkorps der Bundeswehr interpretiert Abba-Songs

Im zweiten Teil stand gepflegte Unterhaltungsmusik auf dem Programm. Zunächst mit der Fanfare Summon of the Heroes, die John Williams für die Olympischen Sommerspiele 1996 in Atlanta komponierte. Mit Amazing Abba-Collection, einem perfekt arrangierten Medley der bekanntesten Songs der schwedischen Gruppe, erreichte schließlich das Finale des Konzertabends passgenau seinen Höhepunkt. Das lag vielleicht auch daran, dass Manuela Bibert und Nathalie Tineo am Bühnenrand wirkungsvoll als Sänger- und Tänzerinnen die Welthits SOS, Mamma Mia, Fernando, Dancing Queen, Money, Money und Thank You for The Music intonierten. Spätestens an dieser Stelle hielt es das Publikum vor Begeisterung kaum auf den Stühlen. Die Bravos nahmen kein Ende.