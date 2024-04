Bassist der Band Heavysaurus Dieser Gladbacher steckt unter der Dino-Maske

Er schlüpft in Dino-Kostüme, tritt unter dem Pseudonym „Muffi Puffi“ auf und macht Heavy-Metal-Musik. Jürgen Steinmetz ist der Bassist der Band „Heavysaurus“. Wenn man ihn fragt, wie er zur Musik gekommen ist, muss er leise lachen. Dann hagelt es eine Aufzählung an Instrumenten: Blockflöte, Klavier, Trompete, Schlagzeug, Bass. Der 52-Jährige ist in eine musikalische Familie hineingeboren worden – „mit 15 Jahren habe ich dann angefangen, die Leute mit Rockmusik zu belästigen“. Es folgte die Gründung einer Schulband, auf einem „Faschingsball“ gab es dann das erste Konzert. „Das war direkt vor 700 Leuten. Wir sind völlig durchgedreht, haben uns in der Umkleide eingeschlossen, sind nicht zur Schule gegangen und haben uns wie Rockstars gefühlt“, erinnert sich der 52-Jährige heute. Ab dem Zeitpunkt war für ihn klar: Er will nicht Trompeter werden, sondern Rockstar.