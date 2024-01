Theaterpremiere in Mönchengladbach Ein Abend voller unterhaltsamer Morde und komplizierter Liebe

Ob dem Publikum die Premiere des Musicals „Liebe, Mord und Adelspflichten“ gefallen hat, ist am Ende der Vorstellung eindeutig: Es reißt die Zuschauer von den Sitzen, die Leute rufen „Bravo“ und klatschen, so laut es geht. Auf der Bühne verbeugen sich Sängerinnen und Sänger wieder und wieder. Giovanni Conti, der Dirigent, wirft Kusshände in den Orchestergraben, und als Regisseur Thomas Weber-Schallauer mit seinem Team dazu tritt, gibt es kein Halten mehr.