Gemälde aus der Renaissance : Ein Glücksfall für das Schloss Rheydt

Mönchengladbach Familie Vosen besitzt ein Original-Gemälde aus der Renaissance. Erst in einer TV-Show erfuhren die Eigentümer von dessen kunsthistorischem Wert. Sie überreichten das Bild als Dauerleihgabe an das städtische Museum. Rheydt.

Um mehr zu erfahren, bewarb er sich um eine Teilnahme in der Fernsehsendung „Kunst und Krempel“. In der Karnevalszeit des vergangenen Jahres reiste er mit Ehefrau Tatjana per Zug zur Aufzeichnung der Sendung nach München und erlebte eine Überraschung. Experten schätzten die Entstehungszeit des Bildes auf das 16. Jahrhundert, bescheinigten dem Werk einen hohen Wert und vermuteten in der Darstellung ein Porträt des Herzogs von Alba.