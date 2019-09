Kostenpflichtiger Inhalt: Test von Internetplattform mundraub.org : Wo man in Mönchengladbach kostenlos Obst pflücken darf

Sträucher auf dem Parkplatz gegenüber der Textilakademie. Die eingetragenen Brombeeren wurden nicht gefunden. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Obst pflücken von Bäumen mitten in der Stadt, am Wegesrand und in Parks: Die Plattform Mundraub.org verrät, wo das gehen soll. Sie will jedermann ein kostenloses „fruchtiges Grundauskommen“ verschaffen. Doch die Angaben haben Macken.