Kultur in Mönchengladbach Wenn die Mundart wieder zum Leben erwacht

Die Besucher waren keine Anfänger. Sie verstanden das, was Manfred Müchen ihnen erzählte, und wussten beispielsweise, dass Maulwurf „Moll“ und „de Mösche“ Spatzen sind. Bei seinem kurzweiligen Vortrag warf Müchen einen Blick zurück auf Zeiten, die seinem Publikum noch in Erinnerung geblieben sein dürften. Unter anderem ging es darum, dass man als Kind vor einigen Jahrzehnten so lange am Tisch sitzen musste, bis der Teller leer gegessen war und wo mahnende Worte der Mutter und eine Ohrfeige vom Vater drohten.