Festnahme in Mönchengladbach-Rheydt „Muffin“ schnappt sich den nächsten Verbrecher

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag, 12. Juli, einen 22-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, gegen 2.15 Uhr an der Hauptstraße in Rheydt in einen Kiosk eingebrochen zu sein. Und wieder war es Diensthund „Muffin“, der einen entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen Fahndung leistete.