Historisches Ensemble in Mönchengladbach : Münsterbauverein will Brunnenhof neu gestalten

Mönchengladbach Der Brunnenhof soll demnächst öffentlich zugänglich sein und vorher umgebaut werden. Die Volksbank unterstützt den Münsterbauverein dazu mit einer Spende.

Franz Meurers hatte bei seinem Besuch einen Scheck über 2000 Euro dabei. „Wie in jedem Jahr“, sagt er. Und: „Am Anfang haben wir den Erlös des jährlichen ,Radeln fürs Münster‘ übergeben, aber das gibt es nicht mehr. Die Unterstützung des Münsterbauvereins behalten wir gerne bei, denn wir fühlen uns der Region und ihrer Geschichte stark verbunden.“ Das Geld komme zum rechten Zeitpunkt, so Anne Baus, denn die Kosten für die gartenbauliche Gestaltung liege deutlich über den finanziellen Möglichkeiten des Münsterbauvereins. „Aber wir haben uns auch mit dem Kirchenvorstand darauf geeinigt, dass wir das jetzt durchziehen“, sagt die 61-Jährige.

Das Gelände wird für die Öffentlichkeit frei zugänglich sein – anders als in den vergangenen Jahren. Mit einer Besonderheit, so Anne Baus: „Es wird eine App geben, mit der an verschiedenen Stellen des Geländes Informationen in Bild und gesprochenem Wort abgerufen werden können.“