Verstöße in Mönchengladbach : Mülldetektive ahnden 22 Verstöße an drei Tagen

Mags-Mülldetektive haben sich ein Wochenende lang auf die Lauer gelegt und dabei zahlreiche Müllsünder auf frischer Tat ertappt. Foto: Mags

Mönchengladbach Am Schlachthofstraße in Mönchengladbach wurde häufig Restmüll in den Wertstoffcontainern entsorgt. Und immer wieder landeten Abfallbeutel neben den Sammelbehältern. Jetzt wurde der Standort für ein Wochenende verdeckt beobachtet.

Die Mags-Mülldetektive haben sich ein Wochenende lang auf die Lauer gelegt und dabei zahlreiche Müllsünder auf frischer Tat ertappt. Bei der Dauerobservation wurde der Wertstoffcontainerstandort Schlachthofstraße von freitags bis sonntags verdeckt beobachtet. „Die dabei festgestellten Verstöße haben zu insgesamt 22 Bußgeldverfahren geführt“, teilte Mags mit. In den meisten Fällen seien falsche Abfälle in die Papiercontainer eingeworfen worden. Die Mülldetektive hätten immer wieder dokumentieren können, wie beispielsweise Restmüll statt Papier in den Sammelbehältern landete. Darüber hinaus habe es auch einige Fälle gegeben, in denen achtlos Müll neben die Container geworfen wurde.