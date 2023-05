Feiertag in Mönchengladbach So verschiebt sich die Müllabfuhr nach Pfingsten

Auch Bäcker in Mönchengladbach haben andere Öffnungszeiten als üblich. An Pfingstsonntag dürfen sie öffnen, müssen aber am Pfingstmontag geschlossen bleiben. Grund dafür ist, das dieser Feiertag auf einen Feiertag folgt. Geregelt wird das im Ladenöffnungsgesetz. Ob die Bäcker überhaupt öffnen, und in welcher Zeit (maximal fünf Stunden) entscheiden sie selbst.