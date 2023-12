Abfallentsorgung in Mönchengladbach Termine der Müllabfuhr verschieben sich wegen der Feiertage

Die Mags erinnert in ihrer Mitteilung: „Bevor der Weihnachtsbaum an die Straße gelegt werden kann, sind Weihnachtsschmuck und Lametta vollständig zu entfernen.“ Der Baum sollte zudem nicht länger als zwei Meter sein. Ein eventueller Wurzelballen kann am Baum dagegen bleiben. Einzelne Tannenzweige können von den Mönchengladbachern mit Kordel gebündelt oder in Papiersäcken an die Straße gelegt werden.