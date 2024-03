Kolumne Mensch Gladbach Von Müll-Ferkeln und Frühjahrsputzern

Es ist ja wirklich kaum zu fassen, was die Menschen so in die Landschaft pfeffern: Bergeweise Altreifen, Dutzende Kühlschränke, Renovierungsmaterial wurden schon illegal entsorgt. Neulich meldete ein Spaziergänger sogar asbesthaltige Dachteile nahe des Stadions, der Stoff ist krebserregend. Das sind Extreme, die nicht nur Naturschutzgebiete schädigen, sondern auch teuer in der Entsorgung sind. Nicht der Verursacher, sondern der Steuerzahler muss dafür blechen.