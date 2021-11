Umweltschutz in Mönchengladbach : Müll sammeln und Opfern der Flutkatastrophe helfen

Umweltschutz in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Youngcaritas ruft für den 6. November dazu auf, Abfall zu sammeln. Pro gefülltem Müllbeutel geht eine Spende an Projekte für Kinder und Jugendliche, die von der Flutkatastrophe betroffen sind.

(RP) Müll sammeln und dabei den jungen Betroffenen der Flutkatastrophe vom Juli helfen - dazu rufen die Caritas-Gemeinschaftsstiftung die Youngcaritas im Bistum Aachen auf. Die Youngcaritas ist die Plattform der Caritasverbände für das soziale Engagement junger Menschen. Die Mülllsammel-Aktion heißt „Ab in den Sack“ und jeder kann dabei mitmachen, der gerne joggt oder spazieren geht. Die Aktion findet am Samstag, 6. November, von 10 bis 14.30 Uhr in Kooperation mit dem Mönchengladbacher Verein Clean-up-MG statt.