Aktion Clean ist cool: Wenn Mode schnell zu Müll wird

Mönchengladbach Shoppen, floppen, in die Tonne kloppen? Das ist 2019 Thema des Schul-Projekts.

Am Kleiderständer im Laden sah das Sweat-Shirt noch todschick aus, daheim vor dem Spiegel schon nicht mehr so toll. Fehlkauf – ab in den Müll, denn zum Glück war das Teil ja billig. Dass ein solches Konsumverhalten nicht nur Geld verschwendet, sondern auch unnötig viel Wegwerfware produziert, ist in diesem Jahr Thema beim Projekt „Clean ist cool“. Mönchengladbacher Schulklassen der Jahrgangsstufen fünf bis zehn können können daran teilnehmen und Preise gewinnen.