Mönchengladbach: Müll-Petition liegt jetzt beim OB

Mönchengladbach Thomas Marx hat die Online-Petition gegen die Müllpläne auf den Weg gebracht. Am Freitag übergab er die Namenslisten dem OB. Vorher hatte es um den Ablauf des persönlichen Termins etwas Streit gegeben.

Es war ein Polizist, der am Morgen des gestrigen Freitags die Blicke auf sich zog. Mehrmals fuhr er auf seinem Motorrad am Rathaus Abtei vorbei und beobachtete die Gruppe, die sich vor dem schmiedeeisernen Tor versammelt hatte. Sie blieb klein, und wenn man die Zahl der Pressevertreter abzog, könnte man sie umgangssprachlich sogar als mega-klein bezeichnen. Aber hinter ihr stehen – besser: standen – 4550 Unterzeichner einer Online-Petition zu den in der Stadt so heiß diskutierten Themen Müll und Rolltonnen.