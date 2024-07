Was Ärzte und Apotheker in Mönchengladbach raten Mückenplage auf Spielplätzen, in Biergärten und Parks

Der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) mit Sitz in Mönchengladbach gibt Hinweise, wie man sich vor Stichen schützen kann. Generell empfiehlt sich lange Kleidung, wenn man sich in mückenreichen Gebieten aufhält. Helle Farben seien vorzuziehen, da sie weniger anziehend für Mücken sind. Ein Mittel zum Schutz vor Insekten sollte auf alle unbedeckten Hautstellen aufgetragen werden. Der Sprecher der Apotheken in Mönchengladbach, Dirk Lammert, rät zu so genannten Repellents (lat. repellere = abweisen, zurücktreiben) wie „Anti Brumm“ oder „Autan“. Das seien die Klassiker, denen der Apotheker eine hohe Wirksamkeit bescheinigt. Auch ätherische Öle können Erleichterung bringen: Lavendel, Eukalyptus, Zitronengras und Teebaumöl helfen bei der Abwehr. Jeder, der diese Öle gut verträgt, kann ein paar Tropfen davon in einem Trägeröl verdünnen und das Ganze auf die Haut auftragen. Wer auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten sitzt, kann mit den richtigen Gewächsen Einfluss nehmen: Pflanzen wie Zitronengras, Lavendel, Basilikum und Katzenminze können Mücken abschrecken. Diese sollten in der Nähe von Sitzbereichen im Freien aufgestellt werden, so der DAAB. Zudem kann es helfen, auf der Terrasse oder dem Balkon Ventilatoren zu platzieren, denn Mücken sind schlechte Flieger. Der beste Schutz, damit Mücken nicht in Innenräume kommen, bieten Insektenschutzgitter an Türen und Fenstern.