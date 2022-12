Unfall in Mönchengladbach Motorradfahrerin schwer verletzt

Die Motorradfahrerin war laut Polizei in Richtung Odenkirchen unterwegs, als ihr in Höhe einer Tankstelle ein 51-jähriger Autofahrer entgegenkam. Der Autofahrer setzte zum Linksabbiegen auf das Tankstellengelände an. Laut Zeugenangaben sah es so aus, als wollte er abbiegen, ohne zuvor die Motorradfahrerin passieren zu lassen.