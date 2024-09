Unfall in Mönchengladbach Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit mehreren geparkten Autos

Auf der Talstraße in Odenkirchen ist es am Freitag, 13. September, gegen 16.36 Uhr zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie aus der Leitstelle der Polizei mitgeteilt wurde, war ein 35-jähriger Motorradfahrer auf seinem hochmotorisiertem Kraftrad in einer lang gezogenen, leichten Kurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit solcher Wucht gegen ein linksseitig geparktes Auto geprallt, dass dieses auf weitere am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge geschoben wurde. Anschließend flog der Motorradfahrer durch die Luft und kollidierte mit einem weiteren geparkten Wagen auf der anderen Fahrbahnseite.