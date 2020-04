Eicken : Motorradfahrer schwer verletzt

Eicken Ein 67-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Schwalmtal ist am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in Eicken verunglückt. Er erlitt laut Polizeibericht schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit dem Kraftrad von einem Werkstattgelände nach rechts auf die Süchtelner Straße in Fahrtrichtung Dünner Feldweg abgebogen.

Kurz danach verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.