Unfall in Mönchengladbach Motorradfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer aus Duisburg ist am Montag, 29. April, gegen 23.15 Uhr bei einem Unfall auf der Viersener Straße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er in Richtung Schürenweg unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache über eine Mittelinsel fuhr. Er stürzte, rutschte samt Motorrad circa 15 Meter über die Straße und stieß dann mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen zusammen. Der 29-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen im Bereich des Brustkorbes und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist laut Polizei derzeit stabil.