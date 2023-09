Polizei bittet um Hinweise Motorrad in Mönchengladbach gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag, 5. September, auf Mittwoch, 6. September, ein Motorrad an der Straße Grenzweg in Rheydt entwendet. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Besitzer eigenen Angaben zufolge seine Maschine der Marke BMW gegen 22 Uhr mit aktivierter Lenkradsperre auf einem Parkplatz am Grenzweg abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er um 7.30 Uhr fest, dass sie nicht mehr da war.